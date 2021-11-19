/662098/البيج-رامي-يتوجه-لدبي-لقاء-شهر-العسل-مع-الزوجة-الثانية

غادر رامي السباعي الشهير بلقب ال "بيج رامى" بطل كمال الأجسام والفائز بلقب مستر أولمبيا للعام الثانى على التوالى إلى دبى لقضاء شهر العسل بعدما انتهى من حفل زفافة بمدينة الإسكندرية معقل العروس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد بيج رامى بطل مستر أولمبيا مرتين على التوالي للمشاركة فى النسخة الجديدة من البطولة والتى تقام نهاية عام 2022.

وأقام البيج رامي حفل زفاف زواجه مساء أمس الخميس، للمرة الثانية، بعد غياب زوجته الأولى التى على صلة قرابة بها، لم تكن فى استقباله فى المطار لدى عودته للقاهرة من الولايات المتحدة.

جاء ذلك عقب انتشار العديد من الصور عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، ظهر خلالها البطل العالمى مرتديا بدلة الزفاف وبجواره زوجته وصور أخرى من عقد القران.

حسام غانم

وحرص حسام غانم ، خبير التغذية والجيم، على تهنئة البيج رامي فور وصول الأخير مطار القاهرة قادما من نيويورك بعد حصد لقب مستر أوليمبيا 2021 للمرة الثانية على التوالي عقب منافسة شرسة.

وقال حسام غانم لـ دوت الخليج : “البيج رامي قدوة حسنة يجب الإقتداء بها، وأشعرنا جميعا بالفخر والإعتزاز”.

فريق البيج رامي

ونجح بيج رامي في التتويج باللقب في النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح اول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، وكان بيج رامي توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.

وأعد فريق كوسكواد الذي يلعب ضمن صفوفه بيج رامي استقبالا خاصا احتفالا بوصول بطل الأبطال، بعد ما رفع علم مصر في اكبر واعلى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

وتم تجهيز استقبال حافل يليق بالنجم الأسطوري واللقب الذي حصل عليه مؤخراً، حيث أعدت له الشركة الراعية أكثر من مفاجأة لاستقبال بيج رامي فور خروجه من المطار، حيث سيبدأ الاستقبال عقب خروج رامي من صالة 3 باستقلاله أوتوبيسا مكشوفا، سيتجول به في شوارع القاهرة.