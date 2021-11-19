تعليمات خاصة من موسيماني لبيرسي تاو قبل المشاركة أمام المقاولون «صور»

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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على الحديث مع مواطنه بيرسي تاو مهاجم المقلعةة الحمراء، قبل المشاركة أمام المقاولون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت تعليمات المدير الفني موسيماني لبيرسي تاو قبل المشاركة في لقاء الأهلي، والمقاولون العرب، على التحرك خلف مدافعي المقاولن في حزر للمحاولة من تسجيل أول أهداف المباراة.

وجاءت طريقة لعب المقاولن بالتكتل الدفاعي أمام الاهلي لمحاولة الحفاظ على نتيجة المباراة بالتعادل السلبي، والإعتماد على الهجمات المرتده في اللقاء.

ويعاني الأهلي أمام المقاولون في الوصول لمرمى المنافس، بعد تكتل دفاعي أمام منطقة الجزاء، بشكل قوى ومنظم، وبتواجد محمد شريف في خط الهجوم فقط بشكل صريح.

تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي، عمار حمدي، أحمد عبد القادر، محمد هاني، لويس ميكيسوني، حسين الشحات، وليد سليمان، حسام حسن، ياسر إبراهيم.

ويقود الحكم الدولي أحمد الغندور المباراة، ويساعدة محمود أبو الرجال، وسمير جمال، وجلال أحمد حكم رابع، وحكم فيديو محمد عباس قابيل، ويساعده علاء وجدي.

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، علي معلول، بيرسي تاو، أكرم توفيق، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

تاريخ مواجهات الفريقين

حقق الأهلي الفوز في ٥٤ مباراة وكان التعادل حاضراً في ١٥ مباراة ، بينما فاز المقاولون العرب في٧ مبارايات، ٤٢ مباراة شباك نظيفة للأهلي و١٤ مباراة نظيفة للمقاولون العرب.

الأكثر مشاركة في مبارايات الأهلي والمقاولون العرب هما، أسامة عرابي وربيع ياسين لاعبا الأهلي في تسعينات القرن الماضي.

تعادل الفريقان 0-0 في أول لقاء بينهما بالجولة الثالثة موسم 1978-1979 بتاريخ 29 أكتوبر 1978.

نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة علي مدار 42 مباراة بشباك نظيفة في تاريخ لقاءات الفريقين،بينما اكتفى المقاولون ب 14 مباراة بشباك نظيفة.

أكبر سلسلة إنتصارات في مواجهة الفريقين كانت من نصيب النادي الأهلي، بعدما نجح في تحقيق 9 انتصارات متتالية. بينما حقق ذئاب الجبل الفوز على الفريق الأحمر بشكل متتالي في مباراتين فقط.