/662102/حالة-من-الرعب-تتصدر-بوستر-فيلم-برا-المنهج-وهذا-موعد-طرحه-بالسينمات

طرح المخرج عمرو سلامة، البوستر التشويقي الأول لفيلم «برا المنهج»، معلنًا موعد إطلاحه، حيث من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية في 15 ديسمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد موعد طرح فيلم «برا المنهج» وتفاصيل البوستر.

البوستر الأول لفيلم «برا المنهج»

ونشر سلامة، البوستر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق: "بنشارك لأول مرة معاكم البوستر التشويقي الأول لفيلم «برا المنهج».. كل قصة لها زاويتين واحدة في المنهج وواحدة برا المنهج، مين الشبح؟.. البوستر التشويقي لفيلم برا المنهج ١٥ ديسمبر بجميع دور العرض".

سيطر على البوستر حالة من الرعب، حيث تصدره شبح وأمامه طفل يقف بظهره، لاسيما وأن قصة الفيلم تعتمد بشكل أساسى على طفل.

أبطال فيلم «برا المنهج»

الفيلم بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث ، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

أحداث فيلم «برا المنهج»

تدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئاً من العالم، ز تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

ويقام العرض العالمي الأول لفيلم "برا المنهج" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذى يقام فى الفترة من 6 - 15 ديسمبر، بعد اختياره فيلم ختام الدورة الافتتاحية للمهرجان الدولي المقامة بمدينة جدة التاريخية، على أن ينطلق فى دور العرض بعد عرضه فى المهرجان مباشرة.

عمرو سلامة يكشف تجربته مع فليم برا المنهج

وسبق وأن شارك عمرو سلامة الصورة الأولى من العمل والتي ظهر بها الفنان ماجد الكدواني في غرفة مظلمة مع طفل بإحدى الغرف، وكتب عليها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “"فيلم برا المنهج، أول صورة من تصوير فيلم برا المنهج، كتبت فكرة الفيلم لأول منذ عشر سنوات بالتمام".

وتابع: “عدى السيناريو على مراحل كثيرة ومختلفة من التطوير، وكان دائما ينتظر الوقت المناسب ليخرج للناس، فيلم ذاتي وشخصي جدا، خرج من أعماق قلبي وذكرياتي وما أثر في تكويني كإنسان، وأيضا عام جدا حيث حاولنا جاهدا أن يلمس مشاعر الناس بقصة بها قدر من الكوميديا والدراما الإنسانية”.