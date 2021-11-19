تكليفات ونصائح.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للقصوى فى مواجهة الطقس

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.





وكلف الشريف، وفق بيان اليوم الجمعة، رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية.

وأشار المحافظ، إلى تعطيل الدراسة غدا السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" لإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظاً على سلامة المواطنين.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة تواصل الانعقاد بشكل مستمر للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال جميع شكاوى المواطنين المتعلقة بتراكمات مياه الأمطار، وقال إنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخى الحذر واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم، وتقليل التحرك بالسيارات حتى الأثنين القادم، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم ‏البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، عدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار، أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

وتعمل غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام "4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136" من أى محمول، والخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.