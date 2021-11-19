جدة - نرمين السيد - وقال رمضان، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة: "بشكر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وربنا يبارك فيه ويحفظه ويخليه لمصر". وتابع: "ربنا يحفظ جيش مصر ويحفظ رجالها ورجال أمنها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. أحمد رمضان حافظ القرآن للرئيس السيسى: ربنا يبارك فيك ويحفظك لمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.