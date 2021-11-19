/662099/ثنائي-الزمالك-يخضع-لاختبار-المنشطات-عقب-لقاء-الإسماعيلي-بالدوري

خضع ثنائي الزمالك المغربي أشرف بن شرقي وطارق حامد لاختبار المنشطات عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة باستاد الإسماعيلية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر ثنائي الزمالك بشكل قوي في المباارة مما أثار الجدل بعد ما قدمه الثنائي من مجهود، في المباراة، والمشاركة في هدفين الزمالك بشكل قوي، لتحقيق الفوز.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، لصالح القعة البيضاء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في شباك الإسماعيلي، بعد هروب من مدافعي الدراويش وتسديدة ضعيفة على يسار الحارس.

وسجل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الأول للقلعة البيضاء، في شباك الإسماعيلي، في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بعد إستمرار أحداث المباراة بين الفريقين بشد وجذب.

وشهدت المباراة على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، لينجح دفاع الفريقين وحراس المرمى، من الحفاظ على نظافة الشباك.

ورفع الفوز رصيد الأبيض إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، مصطفى فتحي

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، أشرف بن شرقي

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد هاشم – باهر المحمدي – محمد دسوقي – عصام صبحي.

خط الوسط: عماد حمدي – محمد عادل – احمد مصطفى.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي – شكري نجيب – شولونجو.