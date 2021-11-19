/662101/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-الشوط-الأول-بين-الأهلي-والمقاولون-العرب-بالدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين النادي الأهلي والمقاولون العرب، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:وحرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على الحديث مع مواطنه بيرسي تاو مهاجم القلعة الحمراء، قبل المشاركة أمام المقاولون.

وجاءت تعليمات المدير الفني موسيماني لبيرسي تاو قبل المشاركة في لقاء الأهلي، والمقاولون العرب، على التحرك خلف مدافعي المقاولن في حزر للمحاولة من تسجيل أول أهداف المباراة.

وجاءت طريقة لعب المقاولن بالتكتل الدفاعي أمام الاهلي لمحاولة الحفاظ على نتيجة المباراة بالتعادل السلبي، والإعتماد على الهجمات المرتده في اللقاء.

أكرم توفيق

ويعاني الأهلي أمام المقاولون في الوصول لمرمى المنافس، بعد تكتل دفاعي أمام منطقة الجزاء، بشكل قوى ومنظم، وبتواجد محمد شريف في خط الهجوم فقط بشكل صريح.

وشهدت الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضاءع من أحداث الشوط الأول على لقطة جميلة في الدوري المصري، عند سقوط اكرم توفيق لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، بعد تدخل قوي مع مدافع المقاولون، والذي توجه فيه لاعبي المقاولن في البداية نحو أكرم والإطمئنان عليه، وطلب الجهاز الطبي بالإسراع لمعالجته.

تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي، عمار حمدي، أحمد عبد القادر، محمد هاني، لويس ميكيسوني، حسين الشحات، وليد سليمان، حسام حسن، ياسر إبراهيم.

ويقود الحكم الدولي أحمد الغندور المباراة، ويساعدة محمود أبو الرجال، وسمير جمال، وجلال أحمد حكم رابع، وحكم فيديو محمد عباس قابيل، ويساعده علاء وجدي.

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، علي معلول، بيرسي تاو، أكرم توفيق، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

تاريخ مواجهات الفريقين

حقق الأهلي الفوز في ٥٤ مباراة وكان التعادل حاضراً في ١٥ مباراة ، بينما فاز المقاولون العرب في٧ مبارايات، ٤٢ مباراة شباك نظيفة للأهلي و١٤ مباراة نظيفة للمقاولون العرب.

الأكثر مشاركة في مبارايات الأهلي والمقاولون العرب هما، أسامة عرابي وربيع ياسين لاعبا الأهلي في تسعينات القرن الماضي.

تعادل الفريقان 0-0 في أول لقاء بينهما بالجولة الثالثة موسم 1978-1979 بتاريخ 29 أكتوبر 1978.

نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة علي مدار 42 مباراة بشباك نظيفة في تاريخ لقاءات الفريقين،بينما اكتفى المقاولون ب 14 مباراة بشباك نظيفة.

أكبر سلسلة إنتصارات في مواجهة الفريقين كانت من نصيب النادي الأهلي، بعدما نجح في تحقيق 9 انتصارات متتالية. بينما حقق ذئاب الجبل الفوز على الفريق الأحمر بشكل متتالي في مباراتين فقط.