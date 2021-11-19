/662103/رئيس-مجلس-النواب-يصل-القاهرة- بعد-زيارة-رسمية- إلى-المجر

وصل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى القاهرة عائدا من زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني من مجلس النواب إلى دولة المجر، وقد جاءت تلك الزيارة الرسمية تلبية لدعوة السيد/ لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية لسيادته لزيارة المجر.

رئيس مجلس النواب يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى المجر

وقد شهدت تلك الزيارة نشاطا مكثفا للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق، حيث التقي خلالها بالسيد/ يانوش آدير رئيس جمهورية المجر والسيد/ لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية والسيد/ زولت سيمجين نائب رئيس الوزراء المجري وتناولت تلك اللقاءات سبل تعزيز العلاقات المصرية - المجرية على كافة الأصعدة والمستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، كما تم استعراض وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الموافقة على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ورفع الجلسة ليعاود الإنعقاد فى 27 من نوفمبر الجاري.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.