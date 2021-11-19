/662104/كارتيرون-يكشف-عن-سر-فوز-الزمالك-على-الإسماعيلي-بالدوري-الممتاز

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أهمية الفوز الذي حققه الفريق الأبيض على الإسماعيلي في الجولة الرابعة للدوري الممتاز مساء اليوم الجمعة، موضحا أن الفريق اكتسب قوة أكبر داخل الملعب بمرور الوقت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “الفوز في لقاء اليوم منطقي، ونمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين على أعلى مستوى، وأثق في قدراتهم كثيرا”.

تصريحات باتريس كارتيرون

كما أشار كارتيرون قائلا: “أهنئ عبد الله جمعة وإمام عاشور على تمديد عقودهما مع النادي، فجمعة لاعب يمتلك إمكانيات رائعة ومختلفة وهو قادر على إفادة الفريق في أكثر من مركز، وأنا سعيد بأدائه في مباراة اليوم في مركز الظهير الأيمن، ومشاركته جاءت بعد تدريبه خلال الفترة الأخيرة، وفضلنا عدم الدفع بالمثلوثي بسبب عودته مؤخرا من صفوف المنتخب التونسي”.

وقال كارتيرون: “منحت تعليماتي للثلاثي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومصطفى فتحي بتبديل مراكزهم خلال اللقاء، وبن شرقي لاعب كبير، حتى إذا كان مستواه لم يكن الأفضل خلال الفترة الأخيرة”.

واختتم باتريس للأبيض تصريحاته بأنه يثق في جميع اللاعبين، موضحا أنه يجب عليه تجهيز جميع اللاعبين من أجل المنافسة على البطولات.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، لصالح القعة البيضاء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في شباك الإسماعيلي، بعد هروب من مدافعي الدراويش وتسديدة ضعيفة على يسار الحارس.

وسجل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الأول للقلعة البيضاء، في شباك الإسماعيلي، في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بعد إستمرار أحداث المباراة بين الفريقين بشد وجذب.

وشهدت المباراة على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، لينجح دفاع الفريقين وحراس المرمى، من الحفاظ على نظافة الشباك.

ورفع الفوز رصيد الأبيض إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، مصطفى فتحي

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، أشرف بن شرقي