/662106/ثنائي-الزمالك-ومدافع-الأهلي-الأبرز-في-القائمة-النهائية-لمنتخب-تونس-ببطولة-كأس-العرب

أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس، عن قائمة نسور قرطاجة النهائية، استعداداً لبطولة كأس العرب 2021 قطر، والتي تنطلق في نهاية الشهر الجاري، حتى الـ 18 من ديسمبر القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد في قائمة المنتخب التونسي العديد من الأسماء، التونيسية المحترفة في الدوري المصري الممتاز، وعلى رأسهم ثنائي الزمالك سيف الدين الجزيري، والمثلوثي، وعلي معلوي لاعب النادي الأهلي، وفخر الدين بن يوسف لاعب فريق بيراميدز.

قائمة منتخب تونس النهائية لبطولة كأس العرب:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى ومعز حسن والبشير بن سعيد.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد دراجر وأيمن عبد النور وبلال العيفة ومنتصر الطالبي وياسين مرياح وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي ومحمد أمين بن حميدة وأنيس بن سليمان وغيلان الشعلالي وسعد بقير وحنبعل المجبري.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف ويوسف المساكني ونعيم السليتي وفراس بلعربي وسيف الجزيري وياسين الشيخاوي.

لاعبي بيراميدز والمصري:

ويغيب لاعبي بيراميدز والمصري البورسعيدي عن قوائم منتخبات بلاده، للمشاركة في بطولة الكونفدرالية، بسبب عدم إدراج بطولة كأس العرب من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتنطلق اولى منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات، في الثلاثين من نوفمبر الجاري، وتكون ختام منافسات البطولة في 18 ديسمبر القادم.

المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب

وستكون المنتخبات المشاركة في البطولة هي، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.وستشهد البطولة، مشاركة 3 منتخبات لأول مرة، وهي جزر القمر، الصومال، وجيبوتي.