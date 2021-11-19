كارتيرون مشيراً لـ موسيماني: سأكتفي بهذا القدر من الوقت في المؤتمر

/662108/كارتيرون-مشيرا-لـ-موسيماني-سأكتفي-بهذا-القدر-من-الوقت-في-المؤتمر

علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على مباراة فريقه امام النادي الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري، خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة فريقه امام الإسماعيلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ممازح الموجودين بالمؤتمر الصحفي، على تأخره في الحضور على المنصه، كما ذكر وأن حدث معه في مباراة الأهلي مع بيتسو موسيماني.

وقال كارتيرون أنه بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في لقاء الأهلي، قام بمراجعة كل الأوراق وفضل البداية بلاعبين جدد لأنهم يستحقون الفرصة في المباريات.

واختتم: "سأكتفي بهذا القدر في المؤتمر من أجل عدم الحصول على وقت مدرب الفريق الآخر مثلما فعل أحد الفرق بعد الفوز".

تصريحات باتريس كارتيرون

كما أشار كارتيرون قائلا: “أهنئ عبد الله جمعة وإمام عاشور على تمديد عقودهما مع النادي، فجمعة لاعب يمتلك إمكانيات رائعة ومختلفة وهو قادر على إفادة الفريق في أكثر من مركز، وأنا سعيد بأدائه في مباراة اليوم في مركز الظهير الأيمن، ومشاركته جاءت بعد تدريبه خلال الفترة الأخيرة، وفضلنا عدم الدفع بالمثلوثي بسبب عودته مؤخرا من صفوف المنتخب التونسي”.

وقال كارتيرون: “منحت تعليماتي للثلاثي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومصطفى فتحي بتبديل مراكزهم خلال اللقاء، وبن شرقي لاعب كبير، حتى إذا كان مستواه لم يكن الأفضل خلال الفترة الأخيرة”.

واختتم باتريس للأبيض تصريحاته بأنه يثق في جميع اللاعبين، موضحا أنه يجب عليه تجهيز جميع اللاعبين من أجل المنافسة على البطولات.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، لصالح القعة البيضاء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في شباك الإسماعيلي، بعد هروب من مدافعي الدراويش وتسديدة ضعيفة على يسار الحارس.

وسجل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الأول للقلعة البيضاء، في شباك الإسماعيلي، في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بعد إستمرار أحداث المباراة بين الفريقين بشد وجذب.

ورفع الفوز رصيد الأبيض إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد.