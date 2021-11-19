الموت يفجع الفنان أحمد عبد الله محمود..«تفاصيل»

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رحلت عن عالمنا،اليوم الجمعة، والدة الفنان الراحل عبد الله محمود وجدة نجله الفنان الشاب أحمد عبد الله محمود، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بموعد الجنازة أو مكان العزاء.

دوت الخليج يرصد وفاة جدة الفنان أحمد عبدالله محمود.

أحمد عبد الله محمود يعلن وفاة جدته

أعلن الفنان أحمد عبدالله محمود وفاة جدته من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لقد توفيت جدتي والدة أبي.. أرجو الدعاء لها ولكل أمواتنا".

السيرة الفنية لأحمد عبد الله محمود

كانت بدايات أحمد عبدالله الفنية في الغناء، وفي عام 2008 شارك في فيلم “بلد البنات”، ثم شارك في العديد من الأفلام، منها “الفرح” عام 2009، “صرخة نملة” عام 2011، “قبل الربيع” عام 2013، “كرم الكينج” عام 2015، “تعويذة تو” عام 2017.

من مسلسلاته التلفزيونية: “الحارة” عام 2010، “الركين” عام 2013، “وش تاني” عام 2015، “أبو العروسة” عام 2017، “بلا دليل” عام 2019.

السيرة الذاتية لعبد الله محمود

أما والده الراحل عبد الله محمود، فهو فنان مصري، اشتهر فى الثمانينيات بالأدوار المميزة لملامحة المصرية حيث قدم العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية، وتميز ببراعته وقدرته الفائقة على إجادة العديد من الأدوار خاصةً الأدوار التراجيدية.

ولد الفنان “عبد الله محمود سعيد” عام 1960 بالقاهرة، تخرج عام 1986م في معهد الفنون المسرحية، وفي عام 1981م تزوج من خريجة المعهد المسرحي “حنان البنبي” وله منها ولدان “أحمد وعمر”.

بدأ الفنان “عبد الله محمود” مشواره المهني كموظف في كلية الزراعة، ليقتحم بعد ذلك عالم الفن بالصدفة عن طريق صديقه وزميل دراسته “محسن محي الدين”، الذي كان قد بدأ في شق طريقه في عالم التمثيل وكان يذهب معه أثناء التصوير، فتعلق بهذا المجال وعرض على والدته الفكرة وما كان منها إلا أن شجعته بشده.

شارك “عبد الله” في بداياته بالعمل في برامج الأطفال بالتليفزيون مع المخرجة “إنعام الجريتلي”، ثم قدم أول عمل درامي تليفزيوني عام 1974م عن قصة “البوسطجي” ليحيى حقي، والذي لاقى قبولا واسعا وكان بداية موفقه له.

وعندما طلب المخرج “يوسف شارهين” من “محسن محي الدين” أن يرشح اثنان للعمل في فيلم “إسكندرية.... ليه؟”، رشح له صديقيه “أحمد سلامة” و”محمود عبد الله”، وبالفعل أعجب بهما وأسند لهما دورا في الفيلم الذي لاقى نجاحا كبيرا أيضا، ومن ثم كانت بداية انطلاقته السينمائية الحقيقية عام 1978م مع المخرج العالمي الذي عمل معه ايضا في أفلام “حدوتة مصرية” و”المصير”.

توالت بعد ذلك الأعمال السينمائية للفنان الراحل، والتي اعتبرت علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية وبينها أفلام اختيرت من بين أهم مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية، ومنها فيلم “الطوق والاسورة”، و”سواق الاتوبيس” و”المواطن مصري”، ومن أبرز أفلامه أيضا التي شارك في بطولتها فيلم “عرق البلح” و”عفاريت الاسفلت” و”الحريف” و”الاوغاد” و”الامبرطور” و”شمس الزناتي”.

كما قدم العديد من المسلسلات، ومنها “البوسطجي- عصفور النار- الوتد- مكان على الأرض- الطاحونة- نبع الحب- ذئاب الجبل- الفرسان- وادي فيران”، بينما من أبرز المسرحيات التي شارك بها “حضرات السادة العيال- عش العميان- قطب الرجال- الليل لما حلى- باب التوفيق- دليلة وشربات- قصة الحي الغربي”.

وفاة عبد الله محمود

وفي الفترة الأخيرة اتجه الفنان “عبد الله محمود” للإنتاج السينمائى، كي يمنح نفسه دور البطولة من خلال فيلم “واحد كابتشينو”، الذي انتجه وقام ببطولته ولكنه توفي يوم 9 يونيو من عام 2005م عن عمر يناهز 45 عاما قبل مشاهدة فيلمه الأخير واستقبال رد فعل الجمهور عليه، وذلك عقب صراع مع مرض السرطان لمدة عامين.