/662110/حمدي-فتحي-يحرز-الهدف-الأول-للنادي-الأهلي-أمام-المقاولون-فيديو

سجل لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه امام المقاولون العرب، في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة، بعد محاولات عدة من الفريقين على المرمى، من خلال كرة رأسية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

زغلول من معلول ورأسية ولا اروع من حمدي فتحي♥️ pic.twitter.com/Prt2etxP3Y — Mostafa.Fouda🇿🇦74 (@mostafaadelfoud) November 19, 2021

وحرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على الحديث مع مواطنه بيرسي تاو مهاجم القلعة الحمراء، قبل المشاركة أمام المقاولون.

وجاءت تعليمات المدير الفني موسيماني لبيرسي تاو قبل المشاركة في لقاء الأهلي، والمقاولون العرب، على التحرك خلف مدافعي المقاولن في حزر للمحاولة من تسجيل أول أهداف المباراة.

وجاءت طريقة لعب المقاولن بالتكتل الدفاعي أمام الاهلي لمحاولة الحفاظ على نتيجة المباراة بالتعادل السلبي، والإعتماد على الهجمات المرتده في اللقاء.

أكرم توفيق

ويعاني الأهلي أمام المقاولون في الوصول لمرمى المنافس، بعد تكتل دفاعي أمام منطقة الجزاء، بشكل قوى ومنظم، وبتواجد محمد شريف في خط الهجوم فقط بشكل صريح.

وشهدت الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضاءع من أحداث الشوط الأول على لقطة جميلة في الدوري المصري، عند سقوط اكرم توفيق لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، بعد تدخل قوي مع مدافع المقاولون، والذي توجه فيه لاعبي المقاولن في البداية نحو أكرم والإطمئنان عليه، وطلب الجهاز الطبي بالإسراع لمعالجته.

تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي، عمار حمدي، أحمد عبد القادر، محمد هاني، لويس ميكيسوني، حسين الشحات، وليد سليمان، حسام حسن، ياسر إبراهيم.

ويقود الحكم الدولي أحمد الغندور المباراة، ويساعدة محمود أبو الرجال، وسمير جمال، وجلال أحمد حكم رابع، وحكم فيديو محمد عباس قابيل، ويساعده علاء وجدي.