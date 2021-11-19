النائبة رقية الهلالي تشارك في قافلة حماة الوطن لدعم أهالي اسوان المتضررين من السيول..صور

/662111/النائبة-رقية-الهلالي-تشارك-في-قافلة-حماة-الوطن-لدعم-أهالي-اسوان-المتضررين-من-السيولصور

شاركت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، ضمن وفد من الحزب ضم اللواء طارق نصير أمين عام الحزب والدكتور أحمد العطيفي أمين عام التنظيم، والدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة بالحزب ، وعدد من قيادات و شباب الحزب ، في قافلة شاملة اتجهت من القاهرة عبر جسر جوي لمحافظة أسوان؛ لدعم أهالينا المتضررين من السيول.

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب حماة الوطن، وبناءًا على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب، لتقديم وتسخير كافة الإمكانيات لدعم أهالي اسوان من المتضررين من السيول.

وقالت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب،إن القافلة التي تم تسيرها تضم 30 طن مواد غذائية، حيث تحتوي علي حاويات كاملة تحوي مواد كهربائية خاصة بإعادة البناء، وأجهزة منزلية، ومستلزمات طبية كاملة وأدوية، ومنظفات ومعقمات، ومواد بناء، ومواد غذائية، ممن يحتاجها أهالي محافظة أسوان نتيجة ما تعرضوا له نتيجة السيول والأضرار التي نتجت عنها خلال الأيام القليلة الماضية.

واضافت النائبة رقية الهلالي، أن وفد حزب حماة الوطن تواجد من منذ صباح اليوم الجمعة، وكان في استقباله اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، و ياسين عبدالصبور أمين عام الحزب بأسوان، وعدد من شباب الحزب ، لافته إلي أنه علي الفور

قام الوفد بالتجول والمرور بالمناطق المنكوبة، حيث استمع الوفد لعدد من الأهالي المتضررين من أحداث السيول، ومطالبهم والوقوف على احتياجاتهم، والتي أمر اللواء طارق نصير بسرعة الاستجابة لها، فضلا عن تدشين قافلة طبية في عدد من المناطق المتضررة، تحتوي علي فيتامينات وأدوية وغيرها.

واكدت نائبة حماة الوطن، علي تسخير حزب حماة الوطن كافة الإمكانيات والاحتياجات لأهالينا في أسوان، وذلك بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية، لعودة الحياة في اسوان الي طبيعتها، مقدمة كل الشكر والتقدير لمحافظ اسوان وقيادات وشباب الحزب علي حسن الاستقبال والتعاون لوصول المساعدات الإنسانية الي مستحقيها من اهالينا من أسوان... حفظ الله مصر وشعبها العظيم.