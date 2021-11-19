/662112/نشرة-أخبار-الفن-الموت-يفجع-الفنان-أحمد-عبد-الله-محمود-عائلة-سعودية-تهدي-عمر-كمال-سيارة-بنتلي-بقيمة-10-ملايين-جنية-وهذا-أول-ظهور-لمصطفى-فهمي-بعد-أزمة-طلاقه

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الجمعة، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

الموت يفجع الفنان أحمد عبد الله محمود

رحلت عن عالمنا،اليوم الجمعة، والدة الفنان الراحل عبد الله محمود وجدة نجله الفنان الشاب أحمد عبد الله محمود، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بموعد الجنازة أو مكان العزاء.

أعلن الفنان أحمد عبدالله محمود وفاة جدته من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لقد توفيت جدتي والدة أبي.. أرجو الدعاء لها ولكل أمواتنا"

عائلة سعودية تهدي عمر كمال سيارة «بنتلي» بقيمة 10 ملايين جنية

كرمت عائلة الشاطري بالمملكة العربية السعودية، مطرب المهرجانات عمر كمال أثناء إقامته هناك، بمنحه درع وسيارة «بنتلي» هدية.

شارك كمال جمهوره صورة له من أمام السيارة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "شكرًا للشيخ مشعل المطيرى على التكريم والسيارة والاستضافة في المملكة العربية السعودية".

مصطفى فهمي يتجاهل أزمة طلاقه ويشارك في انتخابات نادي الجزيرة

حرص الفنان مصطفى فهمي على المشاركة في انتخابات نادي الجزيرة، التي بدأت في التاسعة صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً، متجاهلًا أزمته مع طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

فضلًا عن شقيقه الفنان حسين فهمي و الفنانة نهال عنبر اللذان أدلا بصوتهما.

وشهدت الساعات الأولى من عملية التصويت في انتخابات نادي الجزيرة، توافد عدد كبير من الناخبين وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، قررت إيقاف التصويت بعد نصف ساعة فقط من بدء العملية الانتخابية للنادي.

وجاء ذلك القرار بسبب قيام المرشحين ببعض الدعاية، وفور تنفيذ تعليمات اللجنة، قامت باستئناف عملية التصويت مرة أخرى

بعد أسبوع من ولادته.. نجل نادر حمدي يتعاون مع عمرو دياب في دويتو جديد

أعلن المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي- بشكل ساخر- عن تعاون نجله سيف الذي وُلد منذ أسبوع مع الهضبة عمرو دياب في دويتو جديد.

شارك حمدي متابعينه صور للهضبة برفقته هو وأسرته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "دويتو جديد بين لقاء العمالقة مع النجم عمرو دياب والنجم الصاعد سيف نادر حمدي".