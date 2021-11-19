شومان: الأخبار المفبركة كانت موجودة تاريخيا لكنها انتشرت وزادت قوة ومهارة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام فى الجامعة البريطانية بالقاهرة، إن ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وانتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، سهلت انتشار الأخبار المفبركة، مشيرا إلى أنها كانت موجودة تاريخيا لكنها انتشرت وزادت قوة ومهارة فى السنوات الأخيرة، نتيجة تطور تكنولوجيا الاتصال.





وأوضح شومان فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى ضياء رشوان، ببرنامجه مصر جديدة، على فضائية ETC TV، أن ما يحدث حاليا على السوشيال ميديا، هو شكل من أشكال الدعاية الرمادية، التى تخلط بين الحقائق وبين المعلومات والأكاذيب، مبينا أنها شكل من أشكال التلاعب الأيدولوجى التى تستهدف تحقيق أهداف خبيثة تخدم مصالح أحزاب أو جماعات أو دول معادية. وتابع أن الذى يبث هذه الدعاية الرمادية، يفترض فى المتلقى أنه لن يبحث ويدقق وراء هذه المعلومات المغلوطة، مبينا أن هذه الأخبار تصنع بطريقة محددة تستهدف التأثير والتلاعب فى عقول وعواطف المتلقين لأهداف سياسية واضحة.

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