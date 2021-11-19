أندريه زكى فى احتفالية ذكرى تأسيس الإنجيلية: نشكر الله على استقرار بلادنا

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، فى احتفاليَّة مرور 114 عامًا على تأسيس الكنيسة الإنجيلية فى حى العباسية و70 عامًا على إنشاء مبنى الكنيسة، وافتتاح تجديداتها، بحضور القس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى المشيخى، واللواء محمد عقل، رئيس حى الوايلى، والدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، والدكتورة ندى ألفى، عضو مجلس النواب.





وقدم الدكتور القس أندريه زكى، خطاب الحفل وقال فى بداية كلمته: "أشعر بسعادة كبيرة وفرح بوجود ومشاركة إخوتنا وأهلنا المسلمين فى احتفال اليوم، ونشكر الله على استقرار بلادنا العزيزة مصر، فى ظل دعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناخ المواطنة الحقيقية، كما أتقدم بخالص التهنئة لشعب الكنيسة الإنجيلية بالعباسية، وإلى راعى الكنيسة، القس ثروت ثابت". وأضاف رئيس الإنجيلية: "كنيسة العباسية تمثل الخدمة المتميزة، التى تشعر بالناس وتتأثر معهم، وتتواصل بلغة سهلة ومرونة لتحقيق التكامل والتكافل بين أعضاء الجسد الواحد، التكامل الذى يضيف جمالًا وكرامة للأعضاء الأضعف، نصلى إلى الله أن يعطينا حياة الخدمة المميزة متكاملين فى الاستيعاب والاحتواء للجميع". شارك بالحضور كل من، القس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى العام، والعميد أحمد جودة، مأمور قسم الوايلى، والقس صموئيل زكى، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس يوسف عادل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلى، والقس سليمان صادق، الراعى الإكرامى للكنيسة الإنجيلية بالفجالة، والقس يوسف بطرس، راعى كنيسة منشية الصدر الإنجيلية، القس جورج عزمى، راعى الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، وهالة توما، مدير مدرسة نيو رمسيس كوليدج لسنودس النيل الإنجيلى، والمقدم محمد عبد المنعم، رئيس مباحث قسم الوايلى، والقمص فلوباتير، راعى كنيسة العذراء الشرقية، والدكتور مدحت الوكيل، أمين حزب مستقبل وطن قسم الوايلى، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة القاهرة.

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