فيديو.. التنمية الحضرية: إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة بنهاية 2021

جدة - نرمين السيد - قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إنه سيتم إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة فى نهاية 2021، لافتًا إلى أن هناك 25 ألف وحدة جاهزة بنسبة 98% للتسليم.





وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن الوجه العمرانى أحد أوجه التطوير الذى يشمل النفسى والبيئى والاجتماعى والتعليمى والصحى. وتابع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية: "إزاى نقدر نوعى الناس ونخلق مواطن لديه عقيدة حب الوطن"، مؤكدًا أن الدولة تعطى للمواطن حقه ليشعر أن مصر بلده.

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