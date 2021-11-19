فيديو- وزيرة البيئة: الأمير تشارلز يتبنى عقد منتدى دولى لمساعدة الاقتصادات

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزيرة فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى ضياء رشوان، مساء اليوم، أن إحدى المنظمات المشرفة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهت للأمير تشارلز دعوة تهدف إلى وضع رؤية فى كيفية دعم الشباب بالمشروعات الخضراء، وتوفير تمويل للتصدى لآثار تغير المناخ.
وذكرت أن الفرص المتاحة للاستثمارات الخضراء هدفها التصدى لتغير المناخ، مشيرة إلى أن الدولة قادرة على كتابة لوائح وتشريعات تساعد هذه الاستثمارات.
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