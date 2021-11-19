/662114/مدة-غياب-حمدي-فتحي-عن-الأهلي-بعد-الطرد-أمام-المقاولون

تلقى الدولي المصري حمدي فتحي لاعب خط وسط النادي الأهلي، والمنتخب الأولى، بطاقة حمراء مباشرة في لقاء فريقه أمام المقاولون العرب بالدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أشهر أحمد الغندور البطاقة الصفراء في وجه حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي في الدقيقة السابعة من الوقت البدل الضائع، بعد عرقة لمهاجم المقاولون المنفرد على المرمى.

مدة غياب حمدي فتحي

وبعد مرور دقيقتين على البطاقة الصفراء، تلقي الغندور تنبيه من محمد عباس قابيل حكم تقنية الفيديو، بوجود بطاقة حمراء، لحمدي فتحي على عرقلة مهاجم المقاولون المنفرد على المرمي، ليعود الغندور لتقنية الفيديو ويعود ويشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فتحي.

وبهذه البطاقة يغيب حمدي فتحي عن مواجهتي فريقة أمام غزل المحلة الأثنين المقبل، في الجولة الخامسة، ومباراة سموحة بالجولة السادسة الخميس المقبل بالدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون

حقق النادي الأهلي الفوز على المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد عن طريق حمدي فتحي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه امام المقاولون العرب، في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة، بعد محاولات عدة من الفريقين على المرمى، من خلال كرة رأسية.

وبهذا الفوز يرفع النادي الأهلي رصيده للنقطة الثانية عشر، ليتصدر بهم جدول ترتيب الدوري الممتاز، ويتجمد رصيد المقاولون عند النقطة 4 ويحتل بهم المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

وحرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على الحديث مع مواطنه بيرسي تاو مهاجم القلعة الحمراء، قبل المشاركة أمام المقاولون.

وجاءت تعليمات المدير الفني موسيماني لبيرسي تاو قبل المشاركة في لقاء الأهلي، والمقاولون العرب، على التحرك خلف مدافعي المقاولن في حزر للمحاولة من تسجيل أول أهداف المباراة.

وجاءت طريقة لعب المقاولن بالتكتل الدفاعي أمام الاهلي لمحاولة الحفاظ على نتيجة المباراة بالتعادل السلبي، والإعتماد على الهجمات المرتده في اللقاء.

أكرم توفيق

ويعاني الأهلي أمام المقاولون في الوصول لمرمى المنافس، بعد تكتل دفاعي أمام منطقة الجزاء، بشكل قوى ومنظم، وبتواجد محمد شريف في خط الهجوم فقط بشكل صريح.

وشهدت الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضاءع من أحداث الشوط الأول على لقطة جميلة في الدوري المصري، عند سقوط اكرم توفيق لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، بعد تدخل قوي مع مدافع المقاولون، والذي توجه فيه لاعبي المقاولن في البداية نحو أكرم والإطمئنان عليه، وطلب الجهاز الطبي بالإسراع لمعالجته.