فيديو.. ضياء رشوان: وسائل التواصل أصبحت ميدانا مهما لمعارك سياسية وإعلامية

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن "فيسبوك"، واحد من أهم وأشهر وسائل التواصل الاجتماعى، منوها بأن "فيسبوك" أصبح وسيلة لتبادل المعلومات فى بعض الأحيان، وأحيانا أخرى لنشر الشائعات.





وأضاف رشوان، خلال برنامج "مصر جديدة" عبر فضائية "etc"، أن وسائل التواصل شهدت صراعا دوليا، مضيفًا: "دول كبرى مثل الصين كانت مانعة فيسبوك وعملت وسائل خاصة بها، ودول أخرى وضعت رقابة، ودول ألغت حسابات مثل إلغاء أمريكا لحساب دونالد ترامب".

وأوضح أن وسائل التواصل أصبحت ميدانا مهما لمعارك سياسية وإعلامية ودينية وطائفية، منوهًا إلى أنه خلال برنامجه سيتم عرض نماذج "فيك" ويتم الادعاء بأنها حقائق ولكنها فى الأصل تزييف للحقائق.

وعرض بوست لشخص شهير قال فيه: "التعبئة والإحصاء فى 8 سنوات.. مصر من 1500 كوبرى فى 2013 إلى 33 ألف كوبرى فى 2021، انتوا عارفين بدل الـ33 ألف كوبرى لو كانوا 33 ألف مشروع استثمارى كانت مصر لا استلفت ولا اتداينت ولا وصلت للحالة دى"، ليرد رشوان قائلا: "مافيش حاجة من الأرقام اللى قالها، وزارة النقل أكدت أنها تنشئ 60 محورا على النيل، وألف كوبرى على خطوط السكة الحديد، اللى بيتعمل بنية تحتية، مشروع استشمارى إيه فى الصعيد مثلا ومافيش طرق ولا وسائل نقل، الاقتصاد بيقول البنية التحتية أولا ثم تأتى المشروعات الاستثمارية، ثم حالة الاستثمار ثم التشريعات، ما يتم من أجل عمل خريطة استثمارية لمصر".

كما عرض بوست قال فيه صاحبه عن أموال صناديق النذور: "هذه الأموال الضخمة 360 مليون جنيه سنويًا يتم توزيعها بالعدل بين زعماء التنظيمات الصوفية ومحافظى الأقاليم وكبراء الداخلية، والشعب له رب اسمه الكريم"، ليرد رشوان: "آخر عدد رسمى لمساجد النذور فى مصر صادر فى 14 نوفمبر 2021 هو 192 مسجدا فقط، وهناك قرار صادر عام 2015 يحدد كيفية فتح هذه الصناديق فى ظل لجنة، ولا يجوز فتح الصندوق دون وجود اللجنة، وكل صندوق له قفلين واحد فى الوزارة ونسخة فى المديرية، واللجنة مافيهاش زعماء التنظيمات الصوفية ولا محافظى الأقاليم ولا كبراء الداخلية، وحصيلة صناديق النذور فى مصر فى 2016 هو 30 مليون جنيه، إنما صاحب البوست ضرب المبلغ فى 12 لإشاعة أن هناك شىء ينهب فى مصر ووجود فساد فى المساجد".

وعرض أيضَا بوست لشخص مهتم بنشر الشائعات، ليرد قائلا: "كامب ديفيد إطار للسلام فى الشرق الأوسط، وما يربط مصر إسرائيل ليس كامب ديفيد ولكن معاهدة السلام وبها ملحق أمنى".