أخبار مصرية

السفير المصرى فى سول يلتقى وزير تدبير الاحتياجات العسكرية الكورى

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فهمى غالى 2021-11-19 22:57 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير حازم فهمى، فى هذا السياق أن اللقاء تطرق إلى مشاركة الشركات الكورية الجنوبية فى معرض الدفاع المصرى المقرر إقامته فى آخر شهر نوفمبر الجارى على نطاق واسع لأول مرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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