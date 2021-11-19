السفير المصرى فى سول يلتقى وزير تدبير الاحتياجات العسكرية الكورى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير حازم فهمى، فى هذا السياق أن اللقاء تطرق إلى مشاركة الشركات الكورية الجنوبية فى معرض الدفاع المصرى المقرر إقامته فى آخر شهر نوفمبر الجارى على نطاق واسع لأول مرة.

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