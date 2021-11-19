مياه الشرقية: رفع درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة، التى قد تشهدها المحافظة استعدادا لموسم الشتاء.





وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار، وشبكات الصرف الصحى بجميع المناطق على مستوى المحافظة، لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أية حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار بديوان الشركة وجميع الفروع التابعة لها، وبناءا عليه بدأت جميع أفرع الشركة بتجهيز السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة كما تم وضع خطة لتطهير بلاعات المطر والعمل بصفة دورية للتأكد من صلاحية محطات الرفع وخطوط الشبكات والإنحدار وخطوط الطرد ووضع خطة للتشغيل التبادلى والتفتيش على المعدات والأفراد بواسطة فريق العمل المختص من كل فرع ومتابعة فريق الطوارئ بديوان الشركة.

كما تم تدريب فريق عمل الأزمات والطوارئ بجميع أفرع الشركة على التدخل السريع حال وقوع أزمات مشابهة مستقبلا والتعامل معها بكفاءة وجاهزية.

وناشدت الشركة المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحى، وعدم إلقاء مخلفات داخلها، لأن هذا قد يعرضها للانسداد.