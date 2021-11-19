طارق رضوان لـ الطاهرى: سلسلة الإصلاحات نتاج رؤية استراتيجية للدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حالة حقوق الإنسان فى مصر حاليا، تناسب مفهوم حقوق الإنسان المصرى، وليس كما تقول القوالب المصدرة من الخارج التى كانت توجه لنا.





وأوضح رضوان، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، المذاع على قناة "إكستر نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن الدولة نجحت فى مواجهة التحديات الأمنية وبسطت سيطرتها على ربوع مصر كافة.

وتابع أن المبادرات التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، سواء كانت "حياة كريمة" أو "100 مليون صحة"، أو سلسلة الإصلاحات التنفيذية التى تحدث فى ربوع مصر شمالا وجنوبا شرقا وغربا، هى نتاج لرؤية استراتيجية للدولة المصرية.

وأشار إلى أن أكثر من نصف مراكز محافظة سوهاج تستفيد من مبادرة "حياة كريمة"، قائلا: "فى محافظة سوهاج 11 مركزا، 7 منهم يتم تطويرهم ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث يتم تغطية 119 قرية، من خلال إحلال وتجديد جميع المنافذ الخدمية التى تقدم إلى المواطنين".

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أن هناك العديد من القرى والمراكز على مستوى الجمهورية تعانى من نقص خدمات الصرف الصحى.