الطاهرى: مصر تتجه لفصل سياسى ووطنى جديد عنوانه الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وخلال حلقة جديدة من برنامجه "كلام فى السياسة"، على قناة إكسترا نيوز، تساءل الطاهرى: "هل اختلفت أولويات ومعايير حقوق الإنسان فى عالم ما بعد كورونا عن عالم ما قبل الجائحة؟".

وأضاف الطاهرى: "ما هى حدود التقارب بين الرؤيتين المصرية والعالمية فى ملف حقوق الإنسان؟ وكيف نقيم بصدق حقوق الإنسان فى بلادنا"، كما عرض تقريرا عن آراء المواطنين فى الشارع عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.

يناقش برنامج "كلام فى السياسة" الذى يعرض على فضائية "إكسترا نيوز" والذى يقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، اليوم الجمعة، كيف نقيم حالة حقوق الإنسان بعد إلغاء قانون الطوارئ؟

ويستضيف البرنامج طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعزت إبراهيم الكاتب الصحفى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.

كما يستضيف مها علام الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ومحمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، والكاتبة والمحامية أميرة بهى الدين.

ومن المقرر أن تناقش الحلقة الحقوق التى كفلها الدستور للمواطنين بالإضافة إلى التغلب على التحديات التى تواجه مصر.