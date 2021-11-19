وزارة التضامن: نفذنا 2300 فعالية فى إطار مبادرة "مودة"

قالت الدكتورة راندا فارس مدير مشروع "مودة" بوزارة التضامن، تم تنفيذ 2300 فعالية والوصول إلى 240 ألف شاب وفتاة، فى إطار مبادرة "مودة"، موضحة أنه تم تنفيذ تدريب خاص بالمخطوبين فى سوهاج، حيث تم إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بعمل تدريبات للمخطوبين بمراكز الشباب.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مشروع "مودة" تم إطلاقه فى مارس 2019 بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية للوزارة، موضحة أن هناك ارتفاعا شديدا فى حالات الطلاق، ومن أهم المؤشرات الطلاق المبكر بنسب عالية، وجاءت الفكرة لوضع محتوى علمى لتدعيم الشباب المقبل على الزواج.

وأشارت مدير مشروع "مودة" بوزارة التضامن، إلى أن المحتوى الذى تم إطلاقه بالتعاون مع مجموعة من الخبراء وصندوق الأمم المتحدة للسكان وتم اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والمحتوى منقسم إلى الأبعاد الاجتماعية والنفسية والجوانب الشرعية وكذلك الصحة الإنجابية.