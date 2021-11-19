"الوطنية للتدريب" تهنئ الرئيس السيسى بعيد ميلاده.. وتشكره على دعمه الدائم للشباب

هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد مولده ، مقدمه الشكر للرئيس لدعمه للشباب و انحيازه الصريح لهم. وقالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه في عام 2014 قررت مصر استعادة ريادتها و الانطلاق نحو القمة مرة أخرى فتصدى الرئيس لمسئولية الحكم و انحاز لأخلاق الفرسان مقرراً اتخاذ القرارت الصحيحة و المصيرية، مضيفة :"و أثناء هذه المسيرة نحو التنمية و التقدم و الحياة الكريمة و التكافل و الكرامة انحاز الرئيس لصف الشباب انحيازًا صريحًا فرأينا رؤساء الهيئات و المحافظين و نواب المحافظين من ضمنهم و العديد من المناصب الأخرى رافعين لواء الكفاءة و الاستحقاق".

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