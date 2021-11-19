السفير البريطاني يشكر المصريين على الترحيب الحار بزيارة الأمير تشارلز

وجه السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، مساء اليوم الجمعة، الشكر لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ودوقة كورنوول على زيارتهما مصر، وللمصريين على الترحيب الحار خلال الزيارة.

وكتب السفير البريطاني، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من روعة الأهرامات، إلى عجائب مكتبة الإسكندرية الجديدة، أشكر صاحبي السمو الملكي على قدومهما هنا، أشكر مضيفينا المصريين على الترحيب الحار، لقد عاودنا التواصل بيننا بالفعل".

كما نشر بايلي مجموعة من الصور لامير ويلز وقرينته، خلال الزيارات التي قاما بها في القاهرة والإسكندرية.

وكان وريث العرش البريطاني ودوقة كورنوول قد غادرا مصر، في وقت سابق اليوم، في ختام زيارة استمرت لمدة يومين.



