/662116/انفعال-سيد-عبد-الحفيظ-على-حكم-مباراة-الأهلي-والمقاولون-فيديو

شهدت أجواء ملعب المباراة من الخارج بعد صافرة النهاية وقبل بلحظات، في وقت طرد حكم المباراة أحمد الغندور، لحمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، على أجواء موترة من قبل الجمهور وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انفعل سيد عبد الحفيظ على حكم المباراة أثناء توجهه لتقنية الفار، للتأكد من خطأ حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي، ليتوجه إليه الحكم الرابع ويهدأه ويعيده لدكة بدلاء فريقه.

أشهر أحمد الغندور البطاقة الصفراء في وجه حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي في الدقيقة السابعة من الوقت البدل الضائع، بعد عرقة لمهاجم المقاولون المنفرد على المرمى.

مدة غياب حمدي فتحي

وبعد مرور دقيقتين على البطاقة الصفراء، تلقي الغندور تنبيه من محمد عباس قابيل حكم تقنية الفيديو، بوجود بطاقة حمراء، لحمدي فتحي على عرقلة مهاجم المقاولون المنفرد على المرمي، ليعود الغندور لتقنية الفيديو ويعود ويشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فتحي.

وبهذه البطاقة يغيب حمدي فتحي عن مواجهتي فريقة أمام غزل المحلة الأثنين المقبل، في الجولة الخامسة، ومباراة سموحة بالجولة السادسة الخميس المقبل بالدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون

حقق النادي الأهلي الفوز على المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد عن طريق حمدي فتحي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه امام المقاولون العرب، في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة، بعد محاولات عدة من الفريقين على المرمى، من خلال كرة رأسية.

وبهذا الفوز يرفع النادي الأهلي رصيده للنقطة الثانية عشر، ليتصدر بهم جدول ترتيب الدوري الممتاز، ويتجمد رصيد المقاولون عند النقطة 4 ويحتل بهم المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

وحرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على الحديث مع مواطنه بيرسي تاو مهاجم القلعة الحمراء، قبل المشاركة أمام المقاولون.

وجاءت تعليمات المدير الفني موسيماني لبيرسي تاو قبل المشاركة في لقاء الأهلي، والمقاولون العرب، على التحرك خلف مدافعي المقاولن في حزر للمحاولة من تسجيل أول أهداف المباراة.

وجاءت طريقة لعب المقاولن بالتكتل الدفاعي أمام الاهلي لمحاولة الحفاظ على نتيجة المباراة بالتعادل السلبي، والإعتماد على الهجمات المرتده في اللقاء.