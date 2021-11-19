موسيماني: كل الفريق بيلعب دولي وواجهنا فريق جاهز بدنياً

/662117/موسيماني-كل-الفريق-بيلعب-دولي-وواجهنا-فريق-جاهز-بدنيا

أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعن ظروف الفريقين في المباراة، قال موسيماني: "الفرقة كاملة كلها بتلعب دولي، طبيعي المستوى سعيد بالفوز واحنا مكناش فايقين وقابلنا فريق جاهز بدنيا".

تصريحات بيتسو موسيماني

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: "استحوذنا على المباراة كاملة ولم نستغل الفرص التي أتيحت على مدى شوطي اللقاء".

وأشار المدير الفني إلى أن اللاعبين الدوليين هم قوام الفريق، وشاركوا في لقاءين مع المنتخب الوطني وأنه دائمًا ما يبحث عن التشكيل الأفضل في كل مباراة، وأن الأهلي سوف يستعد بقوة لمباراة المحلة المقبلة.

وشدد موسيماني على أن حمدي فتحي يشارك في أكثر من مكان في الملعب، واليوم شارك كمدافع ثالث، وأن الفريق خسر لاعبًا مهمًّا ولكن هناك بدائل متوافرة وفقًا لظروف كل مباراة.

واختتم: " تدريب الفريق غداً الساعة ١١ عشان باقي المباريات".

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون

حقق النادي الأهلي الفوز على المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد عن طريق حمدي فتحي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه امام المقاولون العرب، في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة، بعد محاولات عدة من الفريقين على المرمى، من خلال كرة رأسية.

وبهذا الفوز يرفع النادي الأهلي رصيده للنقطة الثانية عشر، ليتصدر بهم جدول ترتيب الدوري الممتاز، ويتجمد رصيد المقاولون عند النقطة 4 ويحتل بهم المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

بيرسي تاو

وحرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على الحديث مع مواطنه بيرسي تاو مهاجم القلعة الحمراء، قبل المشاركة أمام المقاولون.

وجاءت تعليمات المدير الفني موسيماني لبيرسي تاو قبل المشاركة في لقاء الأهلي، والمقاولون العرب، على التحرك خلف مدافعي المقاولن في حزر للمحاولة من تسجيل أول أهداف المباراة.

وجاءت طريقة لعب المقاولن بالتكتل الدفاعي أمام الاهلي لمحاولة الحفاظ على نتيجة المباراة بالتعادل السلبي، والإعتماد على الهجمات المرتده في اللقاء.