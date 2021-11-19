/662118/الأهلي-يحلق-في-الصدارة-ترتيب-الدوري-المصري-بعد-نهاية-الجولة-الرابعة

شهد ختام الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على العديد من الإختلافات في المراكز، بعد نهاية الجولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واختتم النادي الأهلي والمقاولون العرب الجولة الرابعة، بفوز المارد الأحمر، بهدف نظيف دون رد، شهد عليه ملعب السلام.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون

حقق النادي الأهلي الفوز على المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد عن طريق حمدي فتحي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه امام المقاولون العرب، في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة، بعد محاولات عدة من الفريقين على المرمى، من خلال كرة رأسية.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، لصالح القعة البيضاء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في شباك الإسماعيلي، بعد هروب من مدافعي الدراويش وتسديدة ضعيفة على يسار الحارس.

وسجل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الأول للقلعة البيضاء، في شباك الإسماعيلي، في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بعد إستمرار أحداث المباراة بين الفريقين بشد وجذب.

ورفع الفوز رصيد الأبيض إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد.

نتيجة مباراة بيراميدز والمصري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، التسجيل في الدقيقة 20 من عمر المباراة، من خلال تحضير من وليد الكرتي، وتسديدة قوية من عادل على يمين حارس المصري.

وأحرز المغربي وليد الكرتي الهدف الثاني لبيراميدز، في الدقيقة 40 من عمر المباراة، من خلال تمريرات وتحضير من الفريق السماوي لهجمة منظمه تصل لمحمد حمدي ويرسل عرضية للكارتي ويسكنها الشباك.

عاد الفريق البورسعيدي في نتيجة المباراة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 52 من عمر المباراة، عن طريق حسن على من خلال ركلة جزاء.

وتألق المصري بقيادة التونسي المدير الفني معين الشعلاني، في المباراة ويعود بهدف التعادل، في الدقيقة 88 من عمر المباراة، عن طريق عمرو مرعي.