/662119/وزير-الرياضة-ورئيس-الكاف-يشهدان-تتويج-سيدات-صن-داونز بدوري-أبطال-أفريقيا-صور

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد باتريس موتسيبي رئيس الإتحاد الافريقي لكرة القدم ، اليوم ، علي ملعب الدفاع الجوي ، تتويج سيدات نادي صنداونز الجنوب إفريقي بلقب النسخة الأولى من دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية بعد تغلبه على هاساكس الغاني بهدفين نظيفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حضر المباراة كلا من هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم ،السيدة فاطمة سامورا الأمين العام للإتحاد الدولي لكرة القدم ،واللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الإفريقية "الأوكسا" والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة إتحاد الكرة المصري .

ذكر وزير الشباب والرياضة أن تنظيم الإتحاد الأفريقي لكرة القدم ولأول مرة أول بطولة أفريقيا الأبطال للسيدات علي أرض مصر ؛ يمثل تأكيد علي جهود الدولة المصرية المستمرة والداعمة بشكل غير مسبوق والتي أدت إلى النجاح الدائم لمختلف البطولات والأحداث العالمية والقارية المقامة على الأراضي المصرية ، مشيراً إلي مضي الدولة قُدماً في ريادتها الأفريقية والعالمية في استضافة مختلف الفعاليات والأحداث رغم الظروف القاسية التي يمر بها العالم أجمع في ظل إنتشار جائحة كورونا.

ولفت وزير الرياضة إلي أهمية دوري أبطال أفريقيا للسيدات كونها أحدي البطولات القارية الكبري ، كما أعتبرها الوزير أحدي الخطوات الجادة نحو تعزيز رياضة كرة القدم النسائية في القارة الأفريقية في ظل توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية لتمكين المرأة فى شتي المجالات وخاصة الرياضية منها.

رئيس الاتحاد

من جانبه ، توجه السيد موتسيبي رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" ، بالشكر والتقدير للدولة المصرية علي الجهود التي بذلت من إنجاح دوري أبطال أفريقيا للسيدات في نسخته الأولي مُحققةً نجاح كبير في استضافة الحدث وخروجه بشكل ناجح للغاية.

نتيجة مباراة النهائي للبطولة

وكان صنداونز قد تأهل إلى نهائي دوري الأبطال، بعدما أنهى دور المجموعات متصدراً للمجموعة الثانية بـ7 نقاط، حصدها من انتصارين وتعادل واحد، في حين تغلب في نصف النهائي على مالابو كينغ الغيني، ليسجل حضوره في المشهد الختامي أمام هاساكس ليديز الغاني ، وكان نادي الجيش الملكي المغربي قد حصد المركز الثالث بعد تغلبه علي نادي مالابو الغيني الاستوائي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.