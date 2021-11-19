/662120/طارق-رضوان-هناك-فجوة-بين-مصر-والغرب-فى-الخدمات-المقدمة-للمواطنين-ونصف-مراكز-سوهاج-تستفيد-من-حياة-كريمة

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لابد من مراجعة حقوق الانسان من منظور حقوق الانسان المصري وليس الغربي ، لافتا إلي الاصلاحات التشريعية التي تمت مناقشتها فى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول والثاني والتي تعزز من حقوق الانسان فى مصر، إضافة الي المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة و المبادرات الصحية ، فضلا عن الاصلاحات الاقتصادية، مؤكدا أنها نتاج استراتيجية وبرامج تنفيذ وضعتعها الدولة.

وأشار طارق رضوان، خلال حديثه فى برنامج كلام فى السياسة المذاع على قناة اكسترة نيوز، أن نصف مراكز محافظة سوهاج دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتا الي انها كانت تعاني من نقص فى الخدمات، وتغطي المبادرة ١١مركزا منها ٧ فى حياة كريمة بتغطية ل١١٩ قرية من خلال احلال المنافذ والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا ان هذا مؤشر على ان المحافظة كانت تعاني من نقص فى الخدمات الصحية والمرافق وشبكات الطرق والكباري، فضلا عن وجود فجوة بين مصر والغرب فى الخدمات المقدمة للمواطنين. واوضح رضوان أن التحديات الامنية فى ربوع مصر خاصة فى سيناء، راح ضحيتها ضباط ومجندين وافراد شرطة وجيش ومواطنين وتفجيرات استهدفت المنشآت العامة والخاصة.

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