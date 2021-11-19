/662121/عبد-المنعم-إمام-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-تؤكد-أن-الدولة-المصرية-انتقلت-من-الحرب-على-الإرهاب-إلي-البناء-والاستقرار

قال النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر شهدت اجواء غير عادية عقب ثورة ٣٠ يونيو وهي الحرب على الارهاب، مؤكدا ان هذه الحرب، تطلبت اجراءات استثنائية مبررة لمواجهة هذه الحرب.

وأكد وكيل خطة النواب، أن الدولة المصرية انتقلت من مرحلة الحرب على الارهاب الي بناء الدولة والاستقرار السياسي،موضحا ان هذا الاستقرار انعكس على ملف حقوق الانسان فى مصر ، فى مختلف المجالات الصحية والتعليم وغيرها، مشيرا الي ان هذه الحقوق لا تنفصل عن الحقوق فى حريات الرأي والتعبير، مشددا على اهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، موضحا انها استراتيجية دولة.

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