/662122/محمد-عبد-العزيز-مصر-على-مدار-تاريخها-جزء-من-الأسرة-الدولية-لحقوق-الانسان
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوا، أن ملف حقوق الانسان فى مصر لا ينظر إليه باعتباره فى معزل عن العالم، مؤكدا أن مصر جزء من الاسرة الدولية لحقوق الانسان، لافتا إلي أن مصر كان لديها عضو فى لجنة اعداد الميثاق العالمي لحقوق الانسان، الذي قسم لحقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية، بما عرف بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة وذوي الاعاقة.
واوضح النائب محمد عبد العزيز ،ان حقوق الانسان تسير بشكل مكتمل ولايمكن اعتبار الحقوق المدنية والسياسية مقدمة على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا ان الحقوق السياسية تتضمن حقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واوضح عبد العزيز ، ان حقوق الانسان تتمثل فى حياة الكريمة والتعليم والصحة ، مؤكدا أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية تؤدي الي ضمان الحقوق المدنية والسياسية، وليس العكس، لافتا الي ان المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الحق فى الحرية والحياة والامان الشخصي.
وقال عبد العزيز، ان مواجهة الدولة من للارهاب تطلب اجراءات استثنائية ومنها توسيع دائرة الاشتباه للحفاظ على امن المجموع، موضحا انه عندما وصلت الدولة لمرحلة اكثر استقرار ،كلف الرئيس السيسي بتشكيل لجنة العفو لبحث هذه الملفات، مضيفا" تلقينا شكاوي من كافة الجهات المعنية لبحث الشكاوى، لافتا الي الارقام المتعلقة باعداد المحبوسين فى قضايا النشر والحريات من المنظمات المشبوهة ،كانت واحد على مائة من الارقام المذعومة.
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