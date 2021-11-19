/662123/طارق-رضوان-الغاء-حالة-الطوارئ-انعكس-على-تصنيف-مصر-الدولي-فى-المنصات-الاقتصادية-والسياسية

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ان الغاء حالة الطوارئ انعكس على المؤاشرات السياحية فى مصر، لافتا إلي أن العائد فى عام ٢٠٢١ قارب العائد فى عام ٢٠١٨.

واكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الغاء حالة الطوارئ انعكس على تصنيف مصر الدولي فى المنصات الاقتصادية والسياسية،إضافة إلي الممارسة السياسية بشكل عام وحق المواطن فى العمل السياسي، لافتا الي زيادة نسبة تمكين الشباب فى البرلمان بغرفتية،إلي ما يقرب من ١٢٠ شاب والتي لم تحدث فى مجلس نيابي من قبل.

ولفت رئيس حقوق النواب، خلال حديثة فى برنامج كلام فى السياسة المذاع على فضائية اكسترا نيوز، إلي نسبة تمكين المرأة فى المؤسسة التشريعية والتنفيذية والمنصات القضائية، موضحا " لدينا قاضيات وضابطات فى صفوف الجيش والشرطة" مؤكدا أن جميع المؤشرات تنعكس بالايجاب، بالتوازي بين التمكين السياسي والبناء المجتمعي.

وأشار رضوان، الي تغيير مفهوم السجون فى مصر من خلال افتتاح مركز الاصلاح والتأهيل بوادي النطروان، واغلاق ١٢ سجن فى مصر، فضلا عن تغيير كلمة السجونل بتوجيهات من الرئيس السيسي، لافتا الي كلمة السيسي "لا يجب ان يعاقب من اقترف جرم مرتين"، فضلا عن تغيير كلمة مسجون الي نزيل واعادة دمجه فى المجتمع ليعطي مره أخرى، موضحا ان الوضع الامني فى الولايات المتحدة الامريكية مازال متأثر باحداث ١١ سبتمبر .