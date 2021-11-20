مها علام لـ كلام فى السياسة: رؤية مصر لحقوق الإنسان لا تقف عند حدودها

جدة - نرمين السيد - قالت مها علام، الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تتبنى مفهوم المقاربة الشاملة لحقوق الإنسان، مضيفة أن رؤية مصر لحقوق الإنسان لا تقف عند حدودها، بل تسعى لتعميمها فى الإقليم.





وخلال حوارها مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة" عبر فضائية قناة "إكستر نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أوضحت الباحثة بالمركز المصرى للفكر، أن فكرة المقاربة الشاملة للدولة المصرية لحقوق الإنسان فى الدولة المصرية لم تقف عن حدود الدولة المصرية، لكن مصر تسعى لتصدير هذه المقاربة على المستوى الإقليمى وفى المحافل الدولية، مثل الحق فى السلام، والحق فى حياة آمنة.

وأوضحت أن مصر تتبنى سياسة تعتبر من أرقى والأكثر إنسانيا فى التعامل مع اللاجئين، فهى ترفض استغلال قضيتهم لتحقيق مكاسب سياسية، كما ترفض وصفهم باللاجئين بل تصفهم بالضيوف.

وأضافت الباحثة مها علام، أن المرأة تشغل 162 مقعدا فى البرلمان المنتخب عام 2020، لافتة إلى أن المرأة تمثل 25% من مقاعد مجلس الوزراء وتولت منصب المحافظ للمرة الأولى عام 2017.

وشددت على أن الأمم المتحدة أكدت على 4 محاور رئيسية، وهى "مناهضة التمييز والعنصرية، ومواجهة إنعدام المساواة، وتعزيز المشاركة والتضامن، والتأكيد على التنمية المستدامة".