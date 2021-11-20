فيديو- مواطنون لـ السيسى: كل سنة وأنت معانا ونعيش على حسك مرفوعين الراس

جدة - نرمين السيد - وقال أحد المواطنين: "كل عام سنة وحضرته طيب وهو أب لينا كلنا"، وأضاف آخر: "كل سنة وأنت طيب وتشوف مصر أحسن بلد فى الدنيا".
وعلق آخر: "كل سنة وأنت طيب يا ريس ونعيش على حسك مرفوعين الراس"، وقالت سيدة: "كل سنة وأنت طيب وعقبال 100 سنة".
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