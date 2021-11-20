الصحة: استعدادات قصوى بالمستشفيات لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد فى المستشفيات بجميع المحافظات للدرجة القصوى، وذلك بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض عدد من المحافظات إلى موجة من التقلبات الجوية، بدء من صباح الغد.





وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، انعقاد غرفة الأزمات على مدار ال 24 ساعة للتعامل مع أى طوارئ، والتنسيق الدائم مع غرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة؛ لضمان تقديم الرعاية الطبية على الوجه الأكمل.

وأضاف عبدالغفار أن خطة مواجهة التقلبات الجوية تضمنت إلغاء إجازات الأطقم الطبية، والتأكيد على مديريات الصحة بالمحافظات والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية بتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، وتوفير أرصدة إضافية من أكياس الدم ومشتقاته، ومضاعفة أعداد الأطباء النوبتجيين فى أقسام الطوارئ.

وأشار إلى أن غرفة الأزمات تضم فى تشكيلها جميع قطاعات الوزارة والتى تشمل «الطب العلاجى، والطب الوقائى، وهيئة الإسعاف، وبنك الدم، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية، وهيئة التأمين الصحى، وهيئة المستشفيات التعليمية» بالإضافة لممثلين عن المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى للتنسيق بين جميع القطاعات.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، جميع المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لموجة التقلبات الجوية المتوقعة، كما ناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتزام المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة.