وزير الأوقاف : من يقصر فى واجبه الوظيفى يأكل سحتا

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بـ 90 من القيادات الوسطى على مستوى الجمهورية أمس الجمعة، بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية، وذلك لمناقشة بعض جوانب العمل الدعوى والإدارى والقضايا الآنية، والاستماع إلى رأى هذه القيادات الميدانية فى عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بشئون المساجد والعمل الدعوى بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، والدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية، واللواء حسن الجمال رئيس حى المنتزه، وبمراعاة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.





وذكر بيان للوزارة،أن وزير الأوقاف أكد فى كلمته أن وزارة الأوقاف تهتم بالأئمة شكلا ومضمونًا من حيث توفير الزى اللائق بهم والاهتمام ببرامج التأهيل والتدريب التراكمى النوعى المتميز ، مؤكدًا أن هناك طفرة فى المستوى الثقافى للأئمة ، وأنه قد أسعده كثيرًا تقدم مستوى الأئمة العلمى من خلال مشاركتهم فى المسابقات المتنوعة التى تعقدها الوزارة ومن هذه المسابقات مسابقة القراءة الحرة ، حيث تم اختيار أمهات الكتب مثل كتب: (المجموع للإمام النووي- والخصائص لابن جني- ومغنى اللبيب لابن هشام - وبغية الإيضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدى )، واجتاز عدد كبير من الأئمة اختباراتها بتميز كبير . وأشار جمعة إلى أن قرار منع وضع أى صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقى أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدى بالحسابات البنكية الرسمية يهدف إلى حوكمة التبرعات بالمساجد ، كما أكد معاليه خلال اللقاء أن من يقصر فى عمله يأكل سحتًا ، وأن التهرب من واجبات العمل الوظيفى اختلاس معنوى للمال ، وعلى الجميع تحرى الشفافية والنزاهة فيما يقومون به من أعمال.

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