سوء الطقس يعطل الدراسة فى 7 محافظات اليوم

جدة - نرمين السيد - تسببت حالة الطقس اليوم السبت وسقوط أمطار غزيرة على العديد من المحافظات، في إعلان 7 محافظات تعطيل الدراسة، وهى دمياط ومطروح والبحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ وشمال سيناء والدقهلية.





وحذر خبراء الأرصاد الجوية من غزارة الأمطار على مدن الساحل الشمالى من السلوم إلى رفح، والتى ستعمل على رفع منسوب المياه فى الشوارع.

ووجه أيضاً الخبراء تحذيراً من خطر الصواعق خاصة السواحل الشمالية ومعظم مناطق الدلتا وشمال سيناء، وأكد الخبراء ضرورة الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية وقت وبعد سقوط الأمطار حفاظا على سلامة المواطنين.

وأضاف الخبراء ضرورة الابتعاد عن الأعمدة والأشجار أثناء نشاط الرياح الهابطة من السحب الرعدية، وعن قائدى المركبات حذر الخبراء ضرورة القيادة بهدوء وقت هطول الأمطار الغزيرة.

وحذر الخبراء من ضرورة ارتداء الملابس الشتوية نظرا لحدوث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة العظمى والصغرى، وكشف الخبراء عن تشكل شواهق مائية امام سواحلنا الشمالية ، ربما بعض الزوابع الرملية خاصة شمال سيناء