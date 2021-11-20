وحذر خبراء الأرصاد الجوية من غزارة الأمطار على مدن الساحل الشمالى من السلوم إلى رفح، والتى ستعمل على رفع منسوب المياه فى الشوارع.
ووجه أيضاً الخبراء تحذيراً من خطر الصواعق خاصة السواحل الشمالية ومعظم مناطق الدلتا وشمال سيناء، وأكد الخبراء ضرورة الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية وقت وبعد سقوط الأمطار حفاظا على سلامة المواطنين.
وأضاف الخبراء ضرورة الابتعاد عن الأعمدة والأشجار أثناء نشاط الرياح الهابطة من السحب الرعدية، وعن قائدى المركبات حذر الخبراء ضرورة القيادة بهدوء وقت هطول الأمطار الغزيرة.
وحذر الخبراء من ضرورة ارتداء الملابس الشتوية نظرا لحدوث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة العظمى والصغرى، وكشف الخبراء عن تشكل شواهق مائية امام سواحلنا الشمالية ، ربما بعض الزوابع الرملية خاصة شمال سيناء
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوء الطقس يعطل الدراسة فى 7 محافظات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.