جدة - نرمين السيد - استقبل خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، سفير جمهورية ناميبيا بالقاهرة "فيليو هيفينداكا " وحرمه، وذلك فى إطار الترويج السياحى للمقاصد السياحية و لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين.





ورحب المحافظ بالسفير معرباً عن سعادته بلقاء السفير الناميبى ودعم العلاقات الإفريقية بين البلدين ، ودعا المحافظ السفير وحرمه لزيارة المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ منها مسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم ، وكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ بالإضافة لزيارة دير سانت كاترين. من جانبه أعلن السفير عن سعادته الغامرة بلقائه محافظ جنوب سيناء، مشيداً بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، واثنى على دور المحافظ وجهوده فى مجال التنشيط والترويج السياحى والتطوير الجارى بمدينة شرم الشيخ، لافتا سعادته بوجوده وسط آلاف السائحين بشرم الشيخ من مختلف الدول العالم. وتم خلال اللقاء بحث توقيع اتفاقية تآخى بين مدينة شرم الشيخ واحد المدن الشبيهة لها بجمهورية ناميبيا بعد مراجعتها ودراستها من الجانبين، لزيادة التعاون فى المجالات الثقافية والسياحية والرياضية، وجذب السائحين للمدينة الساحرة، كما تلقى محافظ جنوب سيناء دعوة من السفير لزيارة جمهورية ناميبيا. وقام المحافظ باصطحاب السفير لخريطة جنوب سيناء بمكتبه وقام بشرح الموقع الجغرافى والتأمين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للحفاظ وحماية جميع الزائرين لشرم الشيخ وباقى مدن جنوب سيناء، وفى ختام اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير وحرمه بعض الهدايا التذكارية وتم التقاط الصور التذكارية. حضر اللقاء المستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمى مفوض المحافظ للإعلام، واللواء خالد متولى مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتفاقية تآخى بين مدينة شرم الشيخ وأحد المدن الشبيهة لها بجمهورية ناميبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.