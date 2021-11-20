أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق .. الأرصاد تحذر مجددا من طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت نهارا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على كل الأنحاء.





ويتوقع الخبراء أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وأمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من الوجه البحرى وشرق البلاد على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 22 15 الإسكندرية 20 16 وادى النطرون 22 15 طنطا 22 15 شبين الكوم 22 15 دمنهور 21 16 بلطيم 20 15 مطروح 19 16 السلوم 19 14 سيوة 22 14 بورسعيد 20 17 دمياط 20 16 الزقازيق 22 16 المنصورة 22 15 الإسماعيلية 22 15 السويس 22 15 العريش 22 16 رفح 21 16 رأس سدر 23 16 نخل 20 10 نويبع 23 18 طابا 21 17 كاترين 16 08 الطور 25 17 شرم الشيخ 25 18 الغردقة 26 18 مرسى علم 26 17 الفيوم 24 13 بنى سويف 24 14 المنيا 24 14 أسيوط 24 14 سوهاج 24 15 قنا 25 15 الأقصر 26 15 أسوان 26 16 إدفو 26 16 أبو سمبل 25 17 الوادى الجديد 26 14 شلاتين 28 18 أبو رماد 28 17 حلايب 26 19 رأس حدربة 26 19

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