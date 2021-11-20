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مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت مباريات هامة، من أبرزها مواجهة ليفربول ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 

تقام مباراة ليستر سيتي ضد تشيلسي الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.         

أستون فيلا ضد برايتون في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium                     

نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد في تمام الساعة الخامسة مساء          

نوريتش سيتي  ساوثهامتون  الساعة الخامسة مساء         

واتفورد  مانشستر يونايتد  الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                           

وولفرهامبتون  ضد وست هام يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساء            

بيرنلي ضد كريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة مساء               

ليفربول ضد آرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium         

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

سيلتا فيجو ضد فياريال في تمام  الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports Connect           

إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports Connect                  

أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect            

برشلونة ضد  إسبانيول في تمام  الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports Connect             

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  

تقام مباراة باريس سان جيرمان امام فريق نانت والتي من المقرر إقامتها في تمام  الساعة السادسة مساء.            

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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