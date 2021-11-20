مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت مباريات هامة، من أبرزها مواجهة ليفربول ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي تقام مباراة ليستر سيتي ضد تشيلسي الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium. أستون فيلا ضد برايتون في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد في تمام الساعة الخامسة مساء نوريتش سيتي ساوثهامتون الساعة الخامسة مساء واتفورد مانشستر يونايتد الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساء بيرنلي ضد كريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة مساء ليفربول ضد آرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني سيلتا فيجو ضد فياريال في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports Connect إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports Connect أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect برشلونة ضد إسبانيول في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports Connect مواعيد مباريات الدوري الفرنسي تقام مباراة باريس سان جيرمان امام فريق نانت والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء.

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