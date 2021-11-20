/662126/موعد-مباراة-ليفربول-أمام-آرسنال-والتشكيل-المتوقع

يستضيف نادي ليفربول على ملعبه آنفيلد نادي آرسنال، وذلك في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الجدير بالذكؤ أن خسر ليفربول مباراته الأخيرة في الدوري من نادي وست هام، وتراجع للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، وسيدخل المباراة وه مهدد بفقدانه ولا بديل له عن الفوز.

فيما آرسنال يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ويرغب للفوز على ليفربول للتقدم للمركز الرابع في جدول الترتيب.

تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمي: أليسون كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر آرنولد تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

خاض محمد صلاح 11 مباراة ضد أرسنال بواقع 10 مع ليفربول 0– 1 مع تشيلسي.

خلال هذه المباريات، ساهم صلاح في فوز فريقه في 6 مباريات، وخسر في 3 مواجهات، بينما تعادل في مباراتين.

سجل صلاح 7 أهداف في آخر 9 مباريات أمام أرسنال وصنع 4 أهداف أخرى، لذلك يُعد الفريق اللندني أحد "الضحايا المفضلين" للفرعون المصري.

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لصالح وست هام، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي.

أهداف المباراة

وعاد الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول بهدف التعادل في الدقيقة الـ 41 من عمر لمباراة من خلال ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة سجل وست هام هدف التقدم الثاني، من خلال من هجمة مرتدة سرعة انطلق جارود بوين بالكرة من منتصف الملعب ثم مرر الكرة لفورنالس الذي انفرد بالحارس وسدد الكرة على يساره لداخل الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعون سجل وست هام الهدف الثالث من خلال جارود بوين ارسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية قابلها زوما من على القائم الثاني برأسية قوية مرت من فوق الحارس أليسون لداخل الشباك.

وعاد ديفوك أوريجي بالهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 83 من عمر المباراة ليقلص الفارق من خلال ديفوك أوريجي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء مع الدوران ثم سدد الكرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.