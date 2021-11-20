/662127/تعرف-على-موعد-مباراة-برشلونة-وإسبانيول-في-الدوري-الإسباني

يحل نادى إسبانيول ضيفاً على فريق برشلونة في المباراة التى تجمعهما على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

تشكيل برشلونة المتوقع:

في حراسة المرمي: تير شتيجن جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - سيرجينو ديست فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي عثمان ديمبيلي - ممفيس ديباي - فيليبي كوتينيو.

تصريحات تشافي هيرنانديز

وقال تشافي في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: "متحمس للغاية، المشروع لدينا طويل الأمد، نسعى للقيام بأشياء عظيمة".

وأضاف: "برشلونة طلب التعاقد معي مرتين قبل ذلك، لكن لم يكن الوقت قد حان، وكنت أعتقد أن الوقت مبكر جدًا".

وأشار: "سأترك حياتي الخارجية وأركز على برشلونة، سأتحمل كل شيء من أجل نجاح هذا النادي، وسأطلب الكثير من اللاعبين للعمل معي ومساعدتي".

وشدد: "تير شتيجن وبيكيه وألبا وبوسكيتس وسيرجيو روبيرتو، جميعهم لعبوا معي من قبل، وأعرف أين يجب أن أضغط عليهم ونقاط الضعف التي قد تكون لديهم، وكيف سأساعدهم ويساعدونني".

واختتم: "من الضروري وضع النظام، لا أريد استخدام كلمات الانضباط فأنا لا أحبها، لكني أريد إيجادها في الملعب وأن نتبع جميعًا نفس المسار".

والجدير بالذكر أن عودة داني ألفيش لبرشولة في سنه الكبير هذا يعود لطلب من المدير الفني الجديد تشافي هيرنانديز، ليواصل تشافي مخططه لتقوية دفاعات الفريق في الفترة القادمة.

وانضم ألفيش المرة الأولى لبرشلونة في عام 2008 بقيمة 23.5 مليون يورو، وهي الصفقة الدفاعية الأغلي في التاريخ في هذا الوقت، قادم من إشبيلية.

ورحل ألفيش من برشلونة ليوفينتوس الإيطالي في عام 2016 لمدة موسم واحد، ليتوجه بعدها لباريس سان جيرمان، لمدة موسمين، حتي موسمين، وبعدها يتوجه لساو باولو من موسم 2019 حتى موسم 2021، ويعود مرة أخرى للديار الكتلونية.