وزير السياحة والآثار يستكمل جولاته لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لفعالية ”الأقصر .....

قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، منذ قليل، بجولة تفقدية بمحافظة الأقصر استكمالاً للجولات المكثفة التي يقوم بها لمتابعة مستجدات الأعمال والاستعدادات والتجهيزات النهائية الخاصة بالفعالية الكبري "الأقصر ...طريق الكباش" التي سيتم إقامتها بها خلال الأيام القليلة القادمة للترويج السياحي لها وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

وقد قام الوزير خلال هذه الزيارة بجولة بالسوق السياحي بالمدينة، تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية به، وكذلك تفقد معبد الأقصر للوقوف علي آخر التجهيزات الخاصة بالفعالية.

كما التقى، خلال جولته بالسوق، بعدد من أصحاب البازارات السياحية والعاملين بها للإطمئنان على أحوالهم والاستماع لآرائهم ومطالبهم والمشكلات التي يوجهونها ومقترحاتهم لحلها منها شكواهم من مرور الموتوسيكلات داخل السوق مما يزعج المارة والزائرين والسائحين أثناء تجولهم ويؤثر على تجربتهم بالسوق وهو مما يعود بالسلب علي سمعة المقصد السياحي المصري، وعلي الفور قام الوزير بالإتصال والتواصل مع الجهات المعنية في إدارة المرور للقيام باللازم تجاه حل هذه المشكلة.

وخلال اللقاء، قام العاملون بالبازارات بتوجيه الشكر للوزير على الاحتفالية التي سيتم تنظيمها بمدينة الأقصر مما يساهم في الترويج السياحي للمحافظة بصورة أكبر، وكذلك رواج أعمالهم مما يساهم في تحسين مستوي معيشتهم، كما أشادوا باهتمام الوزير وحرصه على مقابلتهم والاستماع إليهم خلال زياراته المتعددة للأقصر.

ومن جانبه، أوضح الوزير أن هذه الاحتفالية سوف تبرز وتلقى مزيد من الضوء على مقومات الأقصر السياحية والأثرية، إلى جانب ما تم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة للبنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروعات الترميم بها.

وأشار الى تمنياته بأن يكون هناك احتفالات وفعاليات كثيرة طوال العام في كافة المحافظات السياحية المصرية وهو ما يتم العمل علي تحقيقه وفقاً لملامح الاستراتيجية الإعلامية التي أعدتها الوزارة للترويج دولياً للمقصد السياحي المصري، لافتاً إلى أنه يتم الآن الإستعداد لتنظيم فعالية جديدة في محافظة أسوان وفعالية آخرى في مدينة سانت كاترين خلال الفترة المقبلة.