حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الأحد 21-11-2021

حظك اليوم برج الحمل الأحد 21-11-2021

مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم تغييراً مفيداً، وربما خبراً أو مفاجأة لا تنتظرها أو مساعدة من الحظ.

عاطفياً: تحاول أن تفهم بعض الأمور التي تبدو لك غامضة اليوم ولا تجد لها التفسير المطلوب.

صحياً: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيراً من أجل المستقبل.

حظك اليوم برج الثور الأحد 21-11-2021

مهنياً: الظروف مناسبة لمواهبك وتطلّعاتك، الأجواء صافية جداً ويكون الدعم كبيراً والدرب سهلة لتحقيق الإنجازات.

عاطفياً: أنت تعرف المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما.

صحياً: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس والكسل.

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 21-11-2021

مهنياً: يسود جو من الغموض، انتبه وكُن متحفّظًا جدًا، فقد تثار بعض المواضيع الحساسة.

عاطفياً: أنت قريب جداً من تحقيق أحلامك، تحلَّ بالصبر وانتظر الفرصة المناسبة للتعبير عن مشاعرك كما يجب.

صحياً: تناول السمك المشوي مفيد أكثر من المقلي، لكن هذا لا يعني أن تكثر من تناوله.

حظك اليوم برج السرطان الأحد 21-11-2021

مهنياً: تتخلص من الضغوط ولن تجد نفسك منهمكاً في حل قضايا طارئة، فتستعيد القدرة على التركيز أو التخطيط للمستقبل.

عاطفياً: توسّع من مجال العلاقة وتدخل آفاقاً جديدة بغية التأسيس لمستقبل مشرق وواضح.

صحياً: تقرر أخيراً التخفيف من ساعات عملك الإضافية لتخصيصها لمشاريع ترفيهية مسلية تفيدك صحياً.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 21-11-2021

مهنياً: تطرأ ضغوط كثيرة تتعلّق ببعض المحيطين، تُحيي بعض الأحقاد القديمة أو الصراعات والنزاعات المتعلّقة بممتلكات مشتركة .

عاطفياً: تحمل عشقًا سريّاً لشخص لا يعرف عن الأمر شيئاً او تشاطره هذا السرّ، وربما لا تستطيع مقاومة جاذبيته وتخوض مغامرة قد تجرّك الى الأسوأ.

صحياً: تفادي الاختلاط بأشخاص لا يعرفون قيمة الصحة يريحك ويبقيك على قناعاتك.

حظك اليوم برج العذراء الأحد 21-11-2021

مهنياً: تبدأ صفحة جديدة أو هواية جديدة أو مشروعاً جديداً وتلقى الدعم الضروري من الأشخاص الذين تثق بهم.

عاطفياً: عليك أن تكشف كل أوراقك أمام الشريك، وهذا يمنحك نقطة إضافية للوصول إلى قلبه وكسب ثقته وشعوره بالأمان لوجوده معك.

صحياً: قد تمرّ بأزمة صحية عابرة تقرر بعد المعافاة منها الانكباب على ممارسة الرياضة باستمرار.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 21-11-2021

مهنياً: ما تقدم عليه يحفّزك ويجعل نجمك ساطعاً وقد يتحدث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من مقترحات وحلول وأفكار بنّاءة ومفيدة.

عاطفياً: تشعر بارتياح معنوي وأمل بمصالحة وتقارب مع الشريك والتخطيط لمستقبل واعد معاً وبناء أسرة متماسكة.

صحياً: يخيل إليك أنك مصاب بأمراض لا وجود لها، لذا قم بالفحوص اللازمة لتطمئن.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 21-11-2021

مهنياً: تشعر ببعض التراجع المعنوي ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور.

عاطفياً: إذا كنت مهتماً باستمرار العلاقة عليك تقديم التنازلات والصمت أو المرونة التامة.

صحياً: توعك غير مؤلم قد يتطور إلى حالة صحية خطرة إذا أهملته.

حظك اليوم برج القوس الأحد 21-11-2021

مهنياً: اذهب إلى لقاءاتك نشيطًا ومتفائلاً سواءً أكانت هذه اللقاءات شخصية أو مهنية أو اجتماعية، المهم أن تكون حاضراً لتطلع على كامل التفاصيل.

عاطفياً: عليك التكيّف مع الجوّ العاطفي الجديد واتخاذ مواقف أكثر إيجابية من كل ما يحصل معك منذ مدة.

صحياً: لا تعرّض نفسك للكثير من الضغوط في عملك، بل خذ الأمور بلين وهدوء.

حظك اليوم برج الجدي الأحد 21-11-2021

مهنياً: تحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور، وتنفيذ خطوات جريئة جداً في العمل.

عاطفياً: ابتعد عن مضايقة الشريك والتسبب بالأذى له، فأنت لا تدرك عواقب ما تقوم به إذا استمررت على هذا النحو.

صحياً: آلام مفاجئة في القدمين بسبب كثرة الوقوف واعتماد الأدراج في العمل.

حظك اليوم برج الدلو الأحد 21-11-2021

مهنياً: تراودك الشكوك في كل من تواجهه، حتى لو كنت تلتقيه للمرة الأولى، لا تكن قاسياً في أحكامك، وليّن مواقفك في بعض الأمور.

عاطفياً: قد تجد نفسك في مأزق مفاجئ بسبب عدائيتك تجاه الشريك، وهذا سيدفعه إلى الحسم سريعاً

صحياً: أوجاع مفاجئة في المفاصل تبقيك عاجزاً عن القيام بأي نشاط وتلازمك ليل نهار.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 21-11-2021

مهنياً: تزول الخلافات الهامشية والسطحية مع بعض الزملاء، وتتخلص من رواسب الماضي الرابضة على كاهلك وتزعجك باستمرار.

عاطفياً: إذا كنت ترغب في الاستقرار، فإنّ الشريك الحالي هو الشخص المناسب للقيام بهذه الخطوة.

صحياً: كن منفتحاً على العلاجات الطبية والغذائية السليمة، وتقيد بالإرشادات المطلوبة.