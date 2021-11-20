/662128/موعد-مباراة-باريس-سان-جيرمان-ونانت-في-الدوري-الفرنسي

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره نانت فى السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

في حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما كيمبيمبي - ماركينيوس - كيرير نونو مينديش - أندير هيريرا - جورجينيو فاينالدوم - أشرف حكيمي نيمار - كيليان مبابي - ليونيل ميسي.

حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على فريق ليل، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وبالرغم من تأخر الفريق الباريسي في نتيجة المباراة في بداية اللقاء، إلا ان هجوم باريس سان جيرمان، بمساندة جمهور حديقة الأمراء، عادو بقوة في نتيجة المباراة.

أهداف المباراة

جاء الهدف الاول لفريق ليل في المباراة في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، عن طريق جوناثان ديفيد، من خلال بعد عدة تمريرات بين لاعبي ليل وصلت الكرة لبوراك يلماز على يسار منطقة الجزاء وتوغل بالكرة بمهارة داخل نطقة الجزاء ثم مرر الكرة لجوناثان ديفيد على القائم الأول ليسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة في الشباك.

وعاد باريس سان جيرمان في المباراة بالهدف الأول في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، عن طريق ماركينيوس، من خلال دي ماريا أرسل تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار قابلها ماركينيوس الخالي تماماً من الرقابة من على القائم الثاني بتسديدة مباشرة في سقف المرمى.

وجاء الهدف الثاني لباريس سان جيرمان والثالث في المباراة في الدقيقة الـ 88 من عمر المباراة، عن طريق أنخيل دي ماريا، من خلال أنخل دي ماريا تبادل تمرير الكرة مع نيمار على حدود منطقة الجزاء ثم سدد دي ماريا الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر الكرةفي أقصى الزاوية اليمنى في الشباك.