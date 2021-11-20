اجتماع شكرى وختام زيارة الأمير تشارلز يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان (50% مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى خلال 3 سنوات)، نقلت صحيفة (الأهرام) تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، والتى أكد خلالها، أن الدولة ماضية فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات التنموية، من خلال تعظيم نشاط الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» التابعة لوزارة المالية، حيث تم توسيع هيكلها التنظيمى، وتحويلها إلى قطاع متكامل بالهيكل الإدارى الجديد للوزارة، على نحو يسهم فى رفع قدرات هذا القطاع الحيوى.

وأشار إلى أنه من المستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص إلى 50% من حجم النشاط الاقتصادى خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يتسق مع تعاظم جهود وزارة المالية والحكومة فى خلق مسارات تنموية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص، تشجيعًا له على تنفيذ العديد من المشروعات وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد القومى.

وقال الوزير إن الحكومة تدرك أهمية وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتحرص على تهيئة البيئة المحفزة للاستثمار، وهو ما تمت ترجمته فى التعديلات الجوهرية التى تم إجراؤها على القانون رقم 67 لسنة 2010، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضى، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة، وتعظيم جهوده فى تمويل وتشغيل المشروعات الكبرى للبنية الأساسية.

وسياسيا، ذكرت (المصرى اليوم) - تحت عنوان (اجتماع رباعى فى أثينا بمشاركة مصرية لمناقشة أوضاع ليبيا) - أن وزير الخارجية سامح شكرى، شارك، أمس، فى اجتماع وزارى، يضم وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا، فى العاصمة اليونانية أثينا.

وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع يُعقد فى ظل توافق الرؤى الاستراتيجية التى تجمع بين الدول الأربع؛ لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، سبل تطوير علاقات مصر بالاتحاد الأوروبى، دفع التعاون فى ملفات الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخى والهجرة، وذلك فى إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا، ضمن التحالف (3+1)، الذى نشأ لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية بعد تصاعد التهديدات التركية شرق المتوسط.

وأعلنت الخارجية اليونانية أن الاجتماع خُصِّص لبحث التطورات فى شرق البحر المتوسط وقبرص، بالإضافة إلى الأزمة الليبية.

وفى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (الأمير تشارلز وقرينته يغادران وسفير بريطانيا يشكر مصر)، ذكرت الصحيفة أن الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوول، غادرا، مساء أمس الجمعة، مصر فى ختام زيارتهما، التى استمرت لمدة يومين.

وقال السفير جاريث بايلى سفير بريطانيا بالقاهرة - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - "أصحاب السمو الملكى: أشكركم على زيارة مصر.. مصر شكرًا على الترحيب الرائع بأصحاب السمو الملكى".

وفى الشأن المحلى أيضا، ذكرت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان (إطلاق الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة) - أن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة أعلن أمس الجمعة، فتح باب التقديم لدفعة جديدة من المتدربين فى البرنامج عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت أنه تم إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى عام 2016 بالتزامن مع عام الشباب بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم تخريج 3 دفعات من البرنامج الرئاسى حتى الآن.

وأشارت إلى أن البرنامج الرئاسى يهدف إلى تأهيل الشباب للقيادة وإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولى المسئولية الإدارية والمجتمعية فى الدولة، من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العملى والعلمى واختبار قدراتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لتكوين نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر.